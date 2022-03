Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε τράπεζα στο Κορδελιό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ληστεία με το "καλημέρα" σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κορδελιό.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Α. Παπανδρέου στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.

Ένα άτομο εισέβαλλε στην τράπεζα στις 08:45 και με την απειλή όπλου αφαίρεσε άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει, πιθανότατα με δίκυκλο και αναζητείται.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε η Ειρήνη Κονιτοπούλου - Λεγάκη

Missing Alert: που βρέθηκε ο 15χρονος που είχε εξαφανιστεί

Καιρός: τοπικές βροχές, νοτιάδες και σκόνη την Τρίτη