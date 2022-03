Αχαΐα

Ρούλα Πισπιρίγκου - Ρουγκάλας: πολλά θολά σημεία στον θάνατο της σπιτονοικοκυράς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για τον “ανεξήγητο” θάνατο, την καύση, τον τάφο με την άσχετη φωτογραφία και το μεγάλο χρηματικό ποσό της γυναίκας που είχε “αγκαλιάσει” τους Ρούλα Πισπιρίγκου και Μάνο Δασκαλάκη.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε την Πέμπτη ο Χρήστος Ρουγκάλας, αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. εν αποστρατεία, σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση των νεκρών αδελφών στην Πάτρα, για την οποία από την πρώτη στιγμή είχε επισημάνει πως υπήρχε κάτι ύποπτο.

Όπως ανέφερε στον Νίκο Χατζηνικολάου, δεν είχε ούτε έχει συνομιλήσει με κάποιον συνάδελφο του στην Αστυνομία, που σχετίζεται με την διερεύνηση της υπόθεσης, όμως από την πρώτη στιγμή έκρινε ως άξια προσοχής γεγονότα, όπως ότι όλοι οι θάνατοι παιδιών είχαν επέλθει στην διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο κ. Ρουγκάλας αναφέρθηκε εκτενώς στον θάνατο της σπιτονοικοκυράς της Ρούλας Πισπιρίγκου και του Μάνου Δασκαλάκη, λέγοντας ότι υπάρχουν πολλά θολά σημεία που θα πρέπει να διερευνηθούν, αφήνοντας εμμέσως πλην σαφώς αιχμές για εμπλοκή σε αυτόν τουλάχιστον της κατηγορούμενης ως παιδοκτόνου.

«Με ειδοποιήσαν φίλοι ότι υπάρχει τάφος που ενοικιάστηκε για 3 έτη, με πληρωτή τον Εμμανουήλ Δασκαλάκη», είπε ο κ. Ρουγκάλας, συμπληρώνοντας πως «ο τάφος δεν ήταν και πολύ φροντισμένος, ήταν σπασμένα τα μάρμαρα».

Συμπλήρωσε πως πάνω στον τάφο, υπήρχαν σε μια ταινία, πάνω σε σταυρό, γραμμένα τα εξής: «Ευγενία Κούτρα – Θεοδωροπούλου, ετών 69, 13 – 9 – 2020», που αντιστοιχούν στο όνομα της σπιτονοικοκυράς (σημ: Κούτρας ήταν το επίθετο του συζύγου της), την ηλικία και την ημερομηνία θανάτου της.

«Εγώ είχα μάθει από φίλους ότι η μακαρίτισσα ήταν άθεη και είχε γίνει καύση της σορού και όχι ταφή», υποστήριξε ο κ. Ρουγκάλας, προσθέτοντας πως «πάνω στον τάφο υπάρχει η φωτογραφία ενός ανδρός 45 ετών, που δεν είχε σχέση με την νεκρή».

Όπως τόνισε ο απόστρατος αστυνομικός, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, «το περίεργο είναι ότι δεν βρίσκουμε πουθενά το πιστοποιητικό θανάτου για την άδεια ταφής, που έχει εκδοθεί από δημόσιο νοσοκομείο της Πάτρας», λέγοντας πως σε αυτό αναφέρεται ως αιτία θανάτου ο γυναικολογικός καρκίνος, υποστηρίζοντας όμως ότι «η γυναίκα ήταν σε καροτσάκι, είχε προβλήματα κινητικότητας. Δεν υπάρχει νοσηλεία ούτε θεραπευτική αγωγή σε κανένα από τα δύο νοσοκομεία της Πάτρας» και λέγοντας ότι δεν υπάρχει καμία σχετική αναφορά πως η σπιτονοικοκυρά είχε καρκίνο και μάλιστα πέθανε λόγω αυτού.

«Η μακαρίτισσα είχε περιουσία. Εκτός από το σπίτι στο οποίο διέμενε η ίδια και το ζεύγος Δασκαλάκη – Πισπιρίκγου, είχε και άλλη ακίνητη περιουσία και έπαιρνε και την σύνταξη του μακαρίτη του άνδρα της που ήταν δικηγόρος. Είχε ακίνητη περιουσία που είχε πουληθεί και είχε συγκεντρώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό», σημείωσε ο κ. Ρουγκάλας, καταλήγοντας πως «περιμένω να δω πότε θα κληθεί και ο κ. Δασκαλάκης (ενν: από την Αστυνομία για εξηγήσεις) για το θεμα αυτό».

Ειδήσεις σήμερα:

Λύτρας για Ρούλα Πισπιρίγκου: ο Μάνος Δασκαλάκης δεν πίστευε ότι θα έκανε κακό στα παιδιά

Γαλλία: Παιδί με... καλάσνικοφ προκάλεσε τρόμο

Παπασάββας: Δεν δόθηκε κεταμίνη στην Τζωρτζίνα - Απρόσμενος ο θάνατος της Μαλένας