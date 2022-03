Κοινωνία

Διαβιβαστικό ΕΛ.ΑΣ.: Σε 20 λεπτά ο θάνατος της Τζωρτζίνας

Όσα αναφέρονται στο διαβιβαστικό της Ελληνικής Αστυνομίας για το θάνατο της 9χρονης.

Από το σύνολο του συγκεντρωθέντος προανακριτικού υλικού προκύπτει ότι ο θάνατος της Δασκαλάκη Γεωργίας επήλθε συνεπεία χορήγησης θανατηφόρου ποσότητας κεταμίνης, μέσα σε 20 λεπτά το πολύ, από τη στιγμή της χορήγησης και κατά το χρονικό αυτό διάστημα μαζί με τη Γεωργία ήταν μόνο η μητέρα της Πισπιρίγκου, Σωτηρία. Η τελευταία φορά που κάποιος από τους γιατρούς ή το νοσηλευτικό προσωπικό επισκέφτηκε το θάλαμο της ανήλικης ήταν περίπου μια ώρα πριν την εκδήλωση του επεισοδίου που οδήγησε στο θάνατο του παιδιού. Από την εξέταση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και από τον ιατρικό φάκελο του θύματος προκύπτει ότι δεν χορηγήθηκε σε καμία ποσότητα κεταμίνη».

Αυτά αναφέρει, μεταξύ άλλων, το διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής που υποβλήθηκε στον εισαγγελέα σχετικά με τον θάνατο της 9χρονης Τζωρτζίνας.

Στο διαβιβαστικό αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Από την Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο της προανάκρισης για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου της Γεωργίας, ζητήθηκαν οι ιατρικοί φάκελοι από όλα τα νοσοκομεία όπου είχε νοσηλευτεί (Καραμανδάνειο, Π.Γ.Ν. Πατρών, Ωνάσειο, Γ.Ν. Παίδων Αθηνών) και εξετάστηκε όλο το ιατρικό προσωπικό του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» που παρακολουθούσε την πορεία της υγείας της.

Εξετάστηκε και ο ιατροδικαστής που διενήργησε τη νεκροτομή στη Δασκαλάκη Γεωργία, από του οποίου την κατάθεση προέκυψε ότι ο θάνατός της επήλθε συνεπεία «θανατηφόρου δηλητηρίασης από φαρμακευτική ουσία».

Συγκεκριμένα, από τις τοξικολογικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο μεταθανάτιο αίμα της διαπιστώθηκε η ύπαρξη της φαρμακευτικής ουσίας «κεταμίνη», σε ποσότητα η οποία είναι τοξική-θανατηφόρα. Αναφορικά με τον ακριβή χρόνο έλευσης του θανάτου μετά τη χορήγηση κεταμίνης, αυτός εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και κυρίως από την οδό χορήγησης. Το χρονικό εύρος ποικίλει από ελάχιστα δευτερόλεπτα έως 20 λεπτά, ανάλογα την οδό χορήγησης. Από την έρευνα τη Υπηρεσίας μας προέκυψε ότι ο μοναδικός άνθρωπος που ήταν στο θάλαμο της Γεωργίας τα τελευταία 20 λεπτά της ζωής της, προτού εμφανιστούν οι παρενέργειες του φαρμάκου, ήταν η μητέρα της».

