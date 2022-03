Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: δύο φωτιές στο νησί (εικόνες)

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Συνεχείς οι αναζωπυρώσεις. Αναφορές για πτώση στύλων της ΔΕΗ.

Σε μια νύχτα με θυελλώδεις ανέμους ξέσπασαν δύο δασικές πυρκαγιές, στα ορεινά της Ζακύνθου. Η μία στην περιοχή ανάμεσα σε Καμπί και Έξω Χώρα και η άλλη στην περιοχή Σπηλιώτισσα, στις Ορθονιές.

Η άμεση επέμβαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής και κατοίκων αλλά και η συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας της Αντιπεριφέρειας φαίνεται πως λειτουργεί καταλυτικά.

Ήδη η πυρκαγιά ανάμεσα σε Έξω Χώρα και Καμπί ελέγχεται από την πυροσβεστική, σύμφωνα με το imerazante.gr.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η φωτιά των Ορθονιών ξεκίνησε από κολώνα της ΔΕΗ. που λόγω των θυελλωδών ανέμων έπεσε στο έδαφος.

Σε ετοιμότητα για εκκένωση περιοχών

Πάντως, οι τοπικές Αρχές για την περιοχή των Ορθονιών, ζήτησαν από τη διοίκηση του ΚΤΕΛ να βρίσκονται οδηγοί σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να πάρουν κάποιους κατοίκους.

Συνεχείς αναζωπυρώσεις

Στο μεταξύ, όσο περνά η ώρα οι άνεμοι ενισχύονται με τις πυρκαγιές να παρουσιάζουν συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα ορεινά ενισχύονται για να εξασφαλιστεί ο έλεγχος των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στις δύο φωτιές επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, επικουρούμενοι από υπαλλήλους των ΟΤΑ με υδροφόρες.

