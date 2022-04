Δωδεκανήσα

Ο καλύτερος αρτοποιός της Ευρώπης είναι... Έλληνας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει από την Ρόδο, για την νίκη του ανάμεσα σε περισσότερους υποψήφιους, το μεράκι του για το ψωμί και την εξέλιξη της αρτοποιίας.

Στη Ρόδο βρέθηκε ο καλύτερος αρτοποιός στην Ευρώπη για το 2021, Παναγιώτης Τζίμας, οι δημιουργίες του οποίου κέρδισαν τους κριτές στο 18ο συνέδριο γαστρονομίας CEUCO και τον ανέδειξαν νικητή, ανάμεσα σε 17 χώρες και 520 διαγωνιζόμενους που συμμετείχαν, από ολόκληρη την Ευρώπη.

Όπως δήλωσε στη «δημοκρατική», βρέθηκε στη Ρόδο για επαγγελματικούς λόγους και αυτό το κάνει μάλιστα συχνά. «Καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και την πρόσκλησή σας. Στο πανέμορφο νησί σας έρχομαι συχνά για επαγγελματικούς λόγους. Η Ρόδος στα τελευταία χρόνια κάνει σημαντικά βήματα στον κλάδο της αρτοποιίας. Ειδικά στα τελευταία χρόνια, υπάρχουν αρτοποιεία που στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό, τόσο στην παραγωγή όσο και στην πώληση των προϊόντων. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί και είναι πολύ σημαντικό, είναι το γεγονός πως το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αντίστοιχες κορυφαίες ευρωπαϊκών χωρών», λέει ο κ. Παναγιώτης Τζίμας.

«Ξεκίνησα για το χαρτζιλίκι μου»

Όπως λέει στη «δ» ο καλύτερος αρτοποιός της Ευρώπης, η ενασχόλησή του με την αρτοποιία ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 12 ετών για να βγάζει χαρτζιλίκι αλλά τελικά η πορεία αυτή ήταν που τον οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης, πριν από μερικούς μήνες.

«Η ενασχόλησή μου με την αρτοποιία, ξεκίνησε στην ηλικία των 12 ετών καθαρά για το χαρτζιλίκι μου. Στην συνέχεια και όσο ο καιρός περνούσε, μαγεύτηκα από τη διαδικασία – δημιουργία και είπα μέσα μου “αυτό το επάγγελμα -λειτούργημα θέλω να κάνω”. Η πορεία βέβαια δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα, κάθε άλλο. Ηταν ένα ταξίδι με χαρές, απογοητεύσεις, αλλά όπως ήδη σας ανέφερα, αυτό το επάγγελμα το αγάπησα, το ερωτεύθηκα και όταν κάτι το κάνουμε με αγάπη στο τέλος πάντα μας ανταμείβει».

«Η βράβευσή μου ήταν η δικαίωση των κόπων μου»

Ο διαγωνισμός στον οποίον αναδείχθηκε ως ο καλύτερος αρτοποιός της Ευρώπης, διεξήχθη το καλοκαίρι του 2021 στη Βερόνα της Ιταλίας, στο πλαίσιο του 18ου συνεδρίου γαστρονομίας CEUCO: «Εκεί παρευρέθηκα με την αποστολή του “Acropolis chefs club of Attica” που είμαι μέλος εδώ και πέντε χρόνια. Συμμετείχαν συνολικά 17 χώρες από όλη την Ευρώπη μεταξύ των οποίων κι εγώ, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε έναν διαγωνισμό αρτοποιίας. Η ανάδειξή μου ως πρώτου ανάμεσα σε 520 διαγωνιζόμενους, ήταν η επιβράβευση των κόπων μου. Ήταν απίστευτη εμπειρία. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, έκλαιγα για τις επόμενες ημέρες. Ένιωσα αυτή την δικαίωση που σας ανέφερα. Ηταν η καλύτερη αμοιβή μου για τα 32 ασταμάτητα χρόνια στην αρτοποιία. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα, μεγάλη τιμή για τον Έλληνα αρτοποιό».

«Η Αρτοποιία θέλει αγάπη και μεράκι»

Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν έναν καλό αρτοποιό; Σύμφωνα με τον καλύτερο αρτοποιό της Ευρώπης είναι η αγάπη και το μεράκι: «Η αρτοποιία είναι μαγεία… Θέλει αγάπη και μεράκι. Απαιτεί πολλές ώρες, πολλές θυσίες, όποιος νέος διαθέτει αγάπη και μεράκι και σκέφτεται ώριμα, να ξέρει πως θα ζήσει ένα μοναδικό όνειρο. Αυτή την συμβουλή δίνω και στους μαθητές που διδάσκω ή όπου συναντώ νέα παιδιά, που θέλουν να ασχοληθούν με τον χώρο και ζητούν την συμβουλή μου ή τη γνώμη μου».

«Εχουμε δρόμο ακόμα»

Με την εμπειρία του στον χώρο της αρτοποιίας και από τα ταξίδια που έχει κάνει στο εξωτερικό, ο κ. Π. Τζίμας εκτιμά ότι υπάρχει μια μικρή ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος μπροστά: «Στη χώρα μας στα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μικρή ανάπτυξη και σε επίπεδο σχολών. Θέλουμε βέβαια αρκετό δρόμο ακόμη για να μπορούμε να πούμε ότι φτάνουμε ή πλησιάζουμε στα επίπεδα άλλων χωρών κι εδώ ακριβώς είναι που χρειαζόμαστε την Πολιτεία. Μαζί να προγραμματίσουμε και να σχεδιάσουμε πλάνα σπουδών που θα είναι εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις και τις νέες τάσεις στον κλάδο ώστε να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τις νέες γενιές αρτοποιών με καινούρια τεχνογνωσία. Μάλιστα, ένας από τους επόμενους στόχους μου και μάλιστα είμαστε σε καλό δρόμο, είναι να εκδώσω ένα βιβλίο με συνταγές το οποίο θα απευθύνεται από την μητέρα νοικοκυρά μέχρι και τον επαγγελματία αρτοποιό».

Τώρα ως προς το μεγάλο στοίχημα των ημερών, που είναι η ακρίβεια και στα άλευρα, ο κ. Παναγιώτης Τζίμας λέει ότι όπως όλα τα επαγγέλματα έτσι και αυτό του αρτοποιού έχει επηρεαστεί αλλά όπως τονίζει «θα τα καταφέρουμε»: Όπως όλα τα επαγγέλματα έτσι κι εμείς έχουμε επηρεαστεί από το κύμα ακρίβειας. Είναι αλήθεια πως η σημερινή κατάσταση απαιτεί σωστό προγραμματισμό και κυρίως σεβασμό στον συνάνθρωπό μας. Όμως είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί εμείς οι Έλληνες ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, έχουμε μάθει να παλεύουμε και στο τέλος να δικαιωνόμαστε».

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αποκάλυψη ΑΝΤ1: “Η Ρούλα Πισπιρίγκου ζήτησε να κάνουμε κακό στον Μάνο Δασκαλάκη”

Ρουγκάλας για Πισπιρίγκου - Δασκαλάκη: η σπιτονοικοκυρά φοβόταν ότι θα της κάνουν κακό

Μαρτυρία: Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης έβαλαν κάμερες και παρακολουθούσε ο ένας τον άλλον