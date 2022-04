Ιωάννινα

Χιονίζει στην Ήπειρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατά διαστήματα το χιόνι πέφτει πυκνό στο Μέτσοβο, τη Μηλιά, στα ορεινά χωριά του Ζαγορίου και της Κόνιτσας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στις μετακινήσεις.

Χειμωνιάτικο είναι το σκηνικό στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου, καθώς από τη νύχτα σημειώνονται χιονοπτώσεις.

Ειδικότερα στο Μέτσοβο, τη Μηλιά, στα ορεινά χωριά του Ζαγορίου και της Κόνιτσας, κατά διαστήματα πέφτει πυκνό χιόνι, χωρίς όμως να έχει δημιουργήσει προβλήματα στην μετακίνηση των κατοίκων .

Στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο επιχειρούν δεκαεπτά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας Ηπείρου, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα: αυτοκίνητο με δύο αδελφές έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)

Ρούλα Πισπιρίγκου στον ΑΝΤ1: Ο Μάνος Δασκαλάκης χύνει “κροκοδείλια δάκρυα” για να φανεί “άγιος”

Η οικιακή βοηθός ήταν…. ελαφροχέρα