Κιλκίς: Φονική παράσυρση πεζών από τρένο

Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς για έναν από αυτούς ήταν ήδη αργά.

Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα, συνέβη το πρωί της Τρίτης, στο ύψος του Λιμνότοπου στο Κιλκίς.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου στις 11:30 το πρωί, εμπορική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη προς την Ειδομένη, παρέσυρε τρία άτομα που κινούνταν πεζά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο έχασε τη ζωή του κι άλλα δύο τραυματίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Πραγματοποιήθηκε μεταφορά και παράδοση στο ΕΚΑΒ ενός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του καθώς και ενός ακόμα τραυματισμένου άνδρα, συνεπεία παράσυρσής τους από αμαξοστοιχία, στον Λιμνότοπο Κιλκίς. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 5, 2022

Πηγή: thestival.gr

