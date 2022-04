Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο νοσοκομείο “Παπανικολάου”

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για τη φωτιά που ξέσπασε στο νοσοκομείο. εντοπίστηκε ένας νεκρός.

Φωτιά ξέσπασε στο νοσοκομείο "Παπανικολάου" στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, η πυρκαγια φαίνεται να εκδηλώθηκε στην πτέρυγα της Β' Πνευμονολογικής Κλινικής, λίγο μετά τις 9 το πρωί από θάλαμο ασθενούς που ήταν μόνος του στο δωμάτιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το άτομο εντοπίστηκε απανθρακωμένο στον δεύτερο όροφο του κτιρίου της Πνευμολογικής Κλινικής, στην πτέρυγα covid από όπου και ξεκίνησε η φωτιά.

Συνεχίζεται η επιχείρηση για την απομάκρυνση προσωπικού και ασθενών της κλινικής, ενώ υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι στο κτίριο, οι οποίοι έχουν αναπνευστικά προβλη΄ματα λόγω covid, σύμφωνα με τον διευθυντή νοσοκομείου Διαμαντή Χλωρό, ενώ η πτέρυγα έχει γεμίσει καπνούς.

Τμήμα χημικών της ΕΜΑΚ ήδη κατευθύνεται στο νοσοκομείο, καθώς υπάρχει δεξαμενή με εύλεκτα υλικά στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι ασθενείς είναι ασφαλείς, ενώ ένας έχει τραυματιστεί σοβαρά, με την κατάσταση στο νοσοκομείο να τίθεται υπό έλεγχο.

