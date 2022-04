Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση

Το σημείο όπου καίει η πυρκαγιά είναι δύσβατο με πυκνή βλάστηση

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο χωριό του Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο.

Το σημείο όπου καίει η πυρκαγιά είναι δύσβατο με πυκνή βλάστηση ενώ λόγω της ώρας δεν κατάφεραν να έρθουν τα εναέρια μέσα.

Στην περιοχή του Κοιλιωμένου βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με υδροφόρες των ΟΤΑ αλλά και ιδιωτικές και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το χωριό.

