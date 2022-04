Αχαΐα

Ρούλα Πισπιρίγκου - Τζωρτζίνα: άνοιξε ο τάφος για το τάμπλετ (εικόνες)

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου, παρουσία ιατροδικαστή και εισαγγελέα, έγινε η μακάβρια διαδικασία, για να ανακτηθεί ο υπολογιστής που η προφυλακισμένη έβαλε στο φέρετρο του παιδιού.

Μακάβριες, αλλά αναγκαίες, καθώς μπορεί να διαφωτίσουν περισσότερο τις έρευνες για τον θάνατο της μικρής Τζωρτζίνας και των αδελφών της, είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των τριών νεκρών παιδιών στην Πάτρα που έχει συγκλονίσει τον πανελλήνιο.

Γύρω στις 07:00 του Σαββάτου εκτελέστηκε η εντολή της 18ης Ανακρίτριας, για το άνοιγμα του μνήματος της 9χρονης Τζωρτζίνας και της ανάσυρσης του τάμπλετ με το οποίο ετάφη το κοριτσάκι, κατ΄ απαίτηση της μητέρας της.

Στο κοιμητήριο βρέθηκαν αστυνομικοί, ιατροδικαστής και εισαγγελέας, ο ιερέας, άνθρωποι του Δήμου, αλλά και ο ιδιώτης ερευνητής, που ψάχνει απαντήσεις για τον θάνατο της σπιτονοικυράς του ζεύγους Δασκαλάκη - Πισπιρίγκου.

Η μητέρα του κοριτσιού, Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία κατηγορείται για το φόνο του παιδιού της, έβαλε το τάμπλετ στον τάφο του και οι Αρχές πιστεύουν πως ίσως το έκανε για να κρύψει στοιχεία.

Λίγες ώρες μετά την εξέταση του εν διαστάσει συζύγου της κατηγορούμενης, Μάνου Δασκαλάκη, ο οποίος κατέθεσε ότι -πράγματι- μετά από επιθυμία της κατηγορούμενης, Ρούλας Πισπιρίγκου, στο μνήμα του παιδιού τους τοποθετήθηκε το τάμπλετ, η Ανακρίτρια έδωσε τη σχετική παραγγελία.

Η διαδικασία στο κοιμητήριο ολοκληρώθηκε λίγο πριν απο τις 08:00 του Σαββάτου, με τις Αρχές να φεύγουν απο τον χώρο έχοντας "στα χέρια τους' το τάμπλετ του άτυχου κοριτσιού, που πλέον θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας.

