Θεσσαλονίκη

Διακινούσαν ναρκωτικά με δέματα και... λούτρινα (εικόνες)

Η Αστυνομία εξάρθρωσε την εγκληματική ομάδα που χρησιμοποιούσε κυρίως τις εταιρείες ταχυμεταφορών για την εγκληματική της δράση.

Στην εξάρθρωση μιας εγκληματικής ομάδας που διακινούσε ναρκωτικά προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Τα τρία μέλη της, δυο άντρες και μια γυναίκα, διακινούσαν τις ναρκωτικές ουσίες, με δέματα και φακέλους μέσω ταχυδρομείου και εταιριών ταχυμεταφορών.

Η άκρη του νήματος που οδήγησε στη σύλληψη τους, άρχισε να ξετυλίγεται όταν σε ταχυδρομικά δέματα στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν λούτρινα αρκουδάκια, που περιείχαν κοκαΐνη και κάνναβη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης κατάφεραν έπειτα από την αξιοποίηση του συλλεχθέντος προανακριτικού υλικού να φτάσουν στα ίχνη και τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Πρόκειται για τρεις ημεδαπούς ηλικίας 34, 23 (άντρες) και 26 (γυναίκα) ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε σε ταχυδρομικά δέματα στον Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ότι περιείχαν έκαστο από ένα λούτρινο αρκουδάκι, εντός των οποίων αποκρύπτονταν ποσότητες κοκαΐνης 24,70 γραμμαρίων και κάνναβης 60 γραμμαρίων.

Από την περαιτέρω έρευνα εντοπίσθηκαν σε υποκαταστήματα εταιρειών διακίνησης δεμάτων 20 επιπλέον ταχυδρομικά δέματα-φάκελοι, με προορισμούς ευρωπαϊκές πόλεις και πόλη της Ελλάδας, εντός των οποίων περιέχονταν:

120,96 γραμμάρια κοκαΐνης,

202,02 γραμμάρια κάνναβης,

Ποσότητα μεθαμφεταμίνης και

Ναρκωτικά δισκία,

τα οποία αποκρύπτονταν επιμελώς σε συσκευασίες διαφόρων τύπων.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης και μεθαμφεταμίνης,

Αμφεταμίνη συνολικού βάρους 3 κιλών και 654,27 γραμμαρίων,

Μία μεταλλική μήτρα τυποποίησης ναρκωτικών ουσιών,

6 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συσκευές αποθήκευσης

Φάκελοι αλληλογραφίας,

Συσκευασίες αλουμινίου, με τις οποίες συσκευάζονταν αεροστεγώς οι ναρκωτικές ουσίες,

Συσκευές θερμοκόλλησης, αφαίρεσης αέρα και σφράγισης,

Εκτυπωτής ετικετών, καθώς και ετικέτες barcode των ταχυδρομείων,

Υλικά για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών όπως λούτρινα κουκλάκια κ.ά.

Πλήθος κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες συναλλαγές τους,

Χρηματικό ποσό 2.115 ευρώ, προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών και

Ένα ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις της η 26χρονη κατά τις παραδόσεις των ταχυδρομικών δεμάτων σε υποκαταστήματα μεταφορών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

