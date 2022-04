Δωδεκανήσα

Καταδικάστηκε για ασέλγεια στις ανιψιές του και… αφέθηκε ελεύθερος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ποινή που επέβαλε το δικαστήριο στον θείο των κοριτσιών, οι κατηγορίες για κατά συρροή ασέλγεια στα κορίτσια με πρόσχημα την… σπατάλη νερού και ο αντίλογος του καταδικασμένου άνδρα.

Ποινή κάθειρξης 8 ετών με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα υπό τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης του δύο φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της απαγόρευσης συναναστροφής με τα θύματα και την οικογένεια τους, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου σε έναν 30χρονο κάτοικο της Λέρου που κρίθηκε ένοχος κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια κατά συρροή δύο ανιψιών του.

Όπως έγραψε η «δημοκρατική» η δίωξη εις βάρος του κινήθηκε μετά την υποβολή την 28η Νοεμβρίου 2019 μηνύσεως του πατέρα των δύο παιδιών.

Φέρεται ότι από το έτος 2013 και εντεύθεν και επειδή ο γονείς των ανήλικων παθουσών ήταν απασχολημένοι με τις επαγγελματικές και τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, , κατηγορούμενος, με το πρόσχημα ότι μπορούσε να τις βοηθάει με τα σχολικά τους μαθήματα, είχε αναλάβει από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι και το βράδυ της Κυριακής να τις φιλοξενεί στην οικία του.

Του αποδίδεται ότι εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη των γονέων των ανήλικων, ιδίως της μητέρας αυτών στο πρόσωπό του, καθότι είναι αδελφός της, την παραμονή των ανηλίκων στην οικία του ίδιου ή της μητέρας του κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και την ευαλωτότητα αυτών, να ασέλγησε σε βάρος τους τα έτη 2013 και 2014 και κατά την περίοδο από τον Νοέμβριο του έτους 2017 έως και τον Μάρτιο του έτους 2019.

Ενδεικτικά φέρεται ότι με την δικαιολογία ότι οι ανήλικες σπαταλάνε αλόγιστα πολύ νερό κατά τη διάρκεια του μπάνιου τους, κάθε φορά που ήθελαν να πλυθούν, αναλάμβανε να τις πλύνει ο ίδιος, τρίβοντας με τα χέρια του τα γεννητικά τους όργανα.

Οι ανήλικες φέρονται παραπέρα να ήθελαν να σταματήσει αυτό που γινόταν, αλλά δεν το ανέφεραν άμεσα στους γονείς τους λόγω φόβου

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις του με τις δύο ανιψιές του, ήταν πολύ καλές, καθ όλα υγιείς και αρμονικές.

Ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι όταν οι ανήλικες ανιψιές του, εκδήλωναν ανεπιθύμητες μη αποδεκτές κοινωνικά συμπεριφορές, όταν ήταν αθυρόστομες, όταν χρησιμοποιούσαν απρεπείς εκφράσεις και χειρονομίες κυρίως σε βάρος των ίδιων των γονέων τους, όταν έκαναν ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου, όταν απουσίαζαν χωρίς λόγο για πολλές ώρες εκτός της οικίας τους, αναγκαζόταν -υποκαθιστώντας το έργο των γονέων τους- να τις επιπλήττει και ελάχιστες φορές ακόμα και να τις τιμωρεί, προκειμένου να αποφεύγονται παρόμοια επεισόδια στο μέλλον.

Εξαιτίας της στάσης του αυτής αντιδρούσαν από φυγοπονία ενώ απομακρύνθηκαν όταν διαρρήχθηκαν οι σχέσεις του με την αδελφή και τον γαμπρό του εξαιτίας μιας οικογενειακής διένεξης.

Υποστήριξε πως η μοναδική άμεση σωματική επαφή που είχε με τις ανήλικες ανιψιές του ήταν όταν τις έκανε μπάνιο, σε ηλικία 10-12 ετών, χωρίς ποτέ η συμπεριφορά του να έχει οποιαδήποτε διάθεση σεξουαλικής διέγερσης ή προσβολής της παιδικής αγνότητάς τους.

Θεωρεί δε ότι τόσο οι ανήλικες ανιψιές του, όσο και οι γονείς τους πείστηκαν από τις εξηγήσεις του και ανασκεύασαν την εσφαλμένη εντύπωση που, ακούσια, τους είχε προκαλέσει η συμπεριφορά του.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Πλεύρης: Τέλος στα πιστοποιητικά εμβολιασμού από τον Μάιο

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Νταβλούρος: Είναι περισσότεροι από 3 οι θάνατοι

Πάσχα: πότε θα πληρωθούν οι μισθοί σε Δημόσιο και Σώματα Ασφαλείας