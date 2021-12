Δωδεκανήσα

Λέρος: Θείος κατηγορείται για ασέλγεια στις ανήλικες ανιψιές του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται. Τι υποστηρίζει ο ίδιος.



Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Ρόδου κατηγορούμενος για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια κατά συρροή και κατ΄ εξακολούθηση και για σωματική βλάβη ανηλίκων κατά συρροή και κατ΄ εξακολούθηση και δη δύο ανιψιών του θα καθίσει την 10η Ιανουαρίου 2022 ένας κάτοικος της Λέρου.



Η δίωξη εις βάρος του κινήθηκε μετά την υποβολή την 28η Νοεμβρίου 2019 μηνύσεως του πατέρα των δύο παιδιών.

Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις του με τις δύο ανιψιές του, ήταν πολύ καλές, καθ όλα υγιείς και αρμονικές. Τους συνδέουν, όπως είπε, και ανέκαθεν τον συνέδεαν γνήσιοι δεσμοί αγάπης λόγω της στενής συγγενικής τους σχέσης.



Τις αγαπούσε και τις περιέβαλλε με οικογενειακή θαλπωρή και ζεστασιά. Διατείνεται ότι η αδελφή του σε ηλικία 16 ετών νυμφεύθηκε και από το γάμο της απέκτησε τις δύο ανιψιές του, 15 και 13 ετών.



Η αδελφή του συμβιούσε μετά του συζύγου της σε μια παλιά διώροφη οικία ιδιοκτησίας της πεθεράς της και όπως ισχυρίζεται οι συνθήκες διαβίωσης στην εν λόγω οικία δεν ήταν και οι καλύτερες ώστε να εξασφαλίζουν ένα υγιές, ισορροπημένο και αξιοπρεπές επίπεδο ζωής των ανηλίκων.



Υποστήριξε ότι ο πατέρας των ανηλίκων και ο αδελφός του αντιμετώπιζαν προβλήματα έξης σε ναρκωτικές ουσίες ενώ επεσήμανε ότι οι γονείς δεν ασκούσαν κατά τον καλύτερο τρόπο τα γονεικά τους καθήκοντα.



Διατείνεται ότι η οικογένεια της αδελφής του, αντιμετώπιζε προβλήματα ένδειας κοινωνικής προσαρμογής, ενώ εκείνος ήταν αυτός που επιμελείτο για την κάλυψη των αναγκών τους σε στοιχειώδη υλικά αγαθά, αναλώνοντας χρήματα από το εισόδημά του, συνδράμοντας τους οικονομικά.



Η επιθυμία, όπως είπε των παιδιών, να τον ακολουθούν και να περνούν ώρες μαζί του, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, εξελίχθηκε αβίαστα και εδραίωσε ακλόνητους ψυχικούς δεσμούς αίματος και αγάπης.



Όταν οι ανήλικες ανιψιές του, όπως είπε, εκδήλωναν ανεπιθύμητες μη αποδεκτές κοινωνικά συμπεριφορές, όταν ήταν αθυρόστομες, όταν χρησιμοποιούσαν απρεπείς εκφράσεις και χειρονομίες κυρίως σε βάρος των ίδιων των γονέων τους, όταν έκαναν ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου, όταν απουσίαζαν χωρίς λόγο για πολλές ώρες εκτός της οικίας τους, αναγκαζόταν -υποκαθιστώντας το έργο των γονέων τους- να τις επιπλήττει και ελάχιστες φορές ακόμα και να τις τιμωρεί, προκειμένου να αποφεύγονται παρόμοια επεισόδια στο μέλλον.



Εξαιτίας της στάσης του αυτής αντιδρούσαν από φυγοπονία ενώ απομακρύνθηκαν όταν διαρρήχθηκαν οι σχέσεις του με την αδελφή και τον γαμπρό του εξαιτίας μιας οικογενειακής διένεξης.



Ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε προκάλεσε σωματική κάκωση ή ουσιώδη βλάβη της υγείας των ανηλίκων ανιψιών του και ουδέποτε διανοήθηκε να της θωπεύσει ή να ενεργήσει πράξεις κατευθυνόμενες υποκειμενικώς στη διέγερση ή ικανοποίηση της γενετήσιας ορμής και επιθυμίας του.



Υποστήριξε πως η μοναδική άμεση σωματική επαφή που είχε με τις ανήλικες ανιψιές του ήταν όταν τις έκανε μπάνιο, σε ηλικία 10-12 ετών, χωρίς ποτέ η συμπεριφορά του να έχει οποιαδήποτε διάθεση σεξουαλικής διέγερσης ή προσβολής της παιδικής αγνότητας τους.



Θεωρεί δε ότι τόσο οι ανήλικες ανιψιές του, όσο και οι γονείς τους πείστηκαν από τις εξηγήσεις του και ανασκεύασαν την εσφαλμένη εντύπωση που, ακούσια, τους είχε προκαλέσει η συμπεριφορά του.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Spiegel: Ο Βίλι Μπραντ ήταν πληροφοριοδότης των ΗΠΑ

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών: Παιδιά τραγουδούν “Άμπρα Κατάμπρα” (βίντεο)

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: Νέες παρεμβάσεις για την ενεργειακή και την υγειονομική κρίση