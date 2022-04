Χανιά

Χανιά: Ισόβια στο Νορβηγό που δολοφόνησε τη σύντροφό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δίκη ολοκληρώθηκε με το δικαστήριο να κρίνει τον 49χρονο ομόφωνα ένοχο για το έγκλημα

(εικόνα αρχείου)



Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης συν ένα έτος φυλάκισης στον 49χρονο Νορβηγό, ο οποίος στις 13 Ιανουαρίου του 2021 είχε σκοτώσει στα Μεσκλά του δήμου Πλατανιά, την 54χρονη Ελληνίδα σύντροφό του.

Η δίκη ολοκληρώθηκε σήμερα με το δικαστήριο να κρίνει τον 49χρονο ομόφωνα ένοχο για το έγκλημα που τέλεσε και να του επιβάλει ποινή ισόβιας κάθειρξης συν 1 έτος φυλάκισης για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Όπως είπε o δικηγόρος υποστήριξης της κατηγορίας εκ μέρους της οικογένειας του θύματος, Νίκος Ντουντουλάκης:

«Το δικαστήριο είχε οριστεί αρχικά για τις 5 του μήνα, όμως επειδή ο 49χρονος δεν είχε δικηγόρο του όρισε το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως. Μάλιστα ο ίδιος κατά την παρουσία του τότε στο δικαστήριο δε ζήτησε ποτέ συγγνώμη για την πράξη του, αλλά εξέφρασε παράπονα για τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπιζε η ελληνική πολιτεία, υποστηρίζοντας ότι δεν του είχαν εξηγήσει τα δικαιώματά του στη γλώσσα του και ότι δεν μπορούσε να συνεννοηθεί καλά με κανέναν.

Σήμερα, έστειλε μια δήλωση ότι δε θα παραστεί και θα εκπροσωπηθεί από τον δικηγόρο του. Ο συνήγορος υπεράσπισής του πρότεινε να αναγνωριστεί ότι κατά την τέλεση του εγκλήματος είχε μειωμένο καταλογισμό καθώς είχε καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ζήτησε ελαφρυντικά τα οποία απορρίφθηκαν από το δικαστήριο.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι βοήθησε στη διαλεύκανση της υπόθεσης και συνεργάστηκε ενώ στην ουσία αυτό δεν προκύπτει σε κανένα βαθμό ούτε από τα στοιχεία ούτε από τη στάση που κράτησε. Ισχυρίστηκε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει λόγω τύψεων αλλά αυτό το σκηνοθέτησε για να τύχει καλύτερης αντιμετώπισης, αφού ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να ξεφύγει από τις αρχές και το γνώριζε.»

Ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του δράστη χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού γιατί ό,τι έκανε, στόχευε στη συγκάλυψη και όχι στην έκφραση μετάνοιας για την πράξη του και επανόρθωσης όπως είπε ο κ. Ντουντουλάκης τονίζοντας ότι η απόφαση του δικαστηρίου, έφερε σε κάποιο βαθμό ανακούφιση και αίσθημα δικαίωσης στην οικογένεια.

πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Monte Carlo Masters: Ο Τσιτσιπάς στους “4” με απίστευτη ανατροπή

Χατζηδάκης - Κατώτατος μισθός: Σημαντική η αύξηση που θα γίνει

Πισπιρίγκου: Η απάντηση στον Δασκαλάκη, η κατάθεση του γιατρού και το τάμπλετ