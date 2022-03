Λέσβος

Λέσβος: Νορβηγός φωτογράφος συνελήφθη ως κατάσκοπος

Με την κατηγορία της κατασκοπίας συνελήφθη στο λιμάνι της Μυτιλήνης, διεθνώς αναγνωρισμένος φωτογράφος.





Ο λόγος για τον Νορβηγό Knut Bry (το όνομα του δημοσιοποιείται με τη βούληση του) ο οποίος συνελήφθη χθες Τετάρτη το πρωί ενώ φωτογράφιζε την είσοδο του λιμανιού της πόλης. Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος στις φωτογραφίες που πήρε εικονίζονται σκάφη του Λιμενικού Σώματος και του Πολεμικού Ναυτικού. Στο σπίτι του το οποίο ερευνήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία με φωτογραφίες οι οποίες εξετάζονται.

Παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης με βαριές κακουργηματικές κατηγορίες για κατασκοπία ενώ έλαβε 24ωρη προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο Παρασκευή στον Ανακριτή.

Όπως έγινε γνωστό, ο Νορβηγός φωτογράφος και σκηνοθέτης Knut Bry του οποίου οι φωτογραφίες κοσμούν το πρωθυπουργικό γραφείο της χώρας του, επισκέπτεται τη Λέσβο ως εθελοντής συνεργαζόμενος με τοπική οργάνωση. Επίσης λειτούργησε και ως συνεργάτης του Πανεπιστημίου του Άγκντερ στο Μετόχι της Μονής Λειμώνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι ο δημιουργός τριών πολυτελών λευκωμάτων για την Λέσβο, τη μαγειρική και τη φύση της που κυκλοφορούν σε συνεργασία με το Νορβηγικό Σπουδαστικό Κέντρο Μετόχι. Γνωστός από τη θητεία του ως φωτογράφος μόδας τη δεκαετία του 90 στο Λος Άντζελες και βραβευμένος ως «Φωτογράφος της Χρονιάς» για δύο συνεχόμενα έτη τη δεκαετία του 80 ο Knut πάει παντού με την φωτογραφική του μηχανή. Με αυτή με την οποία συνελήφθη και με την οποία σύμφωνα με το συνήγορο του τραβούσε φωτογραφίες για το επόμενο βιβλίο του με θέμα τα τοπία της Λέσβου!

Ο Knut πάνω από όλα αγαπάει το νησί και τους ανθρώπους του καθώς βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη με το φακό του και την ιδιαίτερη ματιά του.

πηγή: stonisi.gr

