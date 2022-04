Ηράκλειο

Κρήτη: Αιματηρή συμπλοκή σε μπαρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγριος καβγάς μεταξύ θαμώνων σε μπαρ. Νεαρός τραυματίστηκε από σπαμένο μπουκάλι.

Μεγάλη ένταση για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο επικράτησε λίγο μετά τις 06:30 το πρωί στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης, έξω από γνωστό μπαρ της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικής ιστοσελίδας, ξέσπασε καυγάς ανάμεσα σε ομάδες νεαρών με συνέπεια ένας άνδρας, γύρω στα 30, να τραυματιστεί στο κεφάλι και να μεταφερθεί με ιδιωτικό μέσο στο νοσοκομείο. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής χρησιμοποιήθηκαν σπασμένα μπουκάλια.

Αγρια συμπλοκή και στο Ρέθυμνο

Επεισόδιο ξυλοδαρμού όμως σημειώθηκε και λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα και στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα σε ταχυφαγείο. Από τον επεισόδιο τραυματίστηκε ένας 26χρονος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πηγή: ekriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: Το τάμπλετ της Τζωρτζίνας, τα νέα στοιχεία και ο γονιδιακός έλεγχος

Βιασμοί ανηλίκων - Περού: Χημικός ευνουχισμός στους παιδεραστές

Κυριακή των Βαΐων: Έθιμα και παραδόσεις