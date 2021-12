Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αιματηρή συμπλοκή ανηλίκων

Ένας από τους ανηλίκους δέχτηκε μαχαιριά. Μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.



Αιματηρό επεισόδιο με πρωταγωνιστές ανήλικους σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στην οδό Αριστοτέλους, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δύο ομάδες ανηλίκων ήρθαν στα χέρια για να λύσουν τις διαφορές τους.

Κατά τη συμπλοκή ένας από τους συμμετέχοντες έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε ελαφρά έναν 15χρονο, σύμφωνα με το thestival.gr. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Οι αστυνομικές δυνάμεις, που κλήθηκαν να διαχειριστούν το συμβάν, προχώρησαν σε προσαγωγές υπόπτων.

