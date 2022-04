Χανιά

Σούδα: Μάχη για να δέσει πλοίο χωρίς κάβους (βίντεο)

Τρομακτικές είναι οι εικόνες από το λιμάνι της Σούδας, την ώρα που ο Έλυρος ήταν έρμαιο του ανέμου.

Το σπάσιμο των κάβων του πλοίου «Έλυρος» προκάλεσαν οι έντονες ριπές του ανέμου, στο λιμάνι της Σούδας, στην Κρήτη, το πρωί της Κυριακής.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το πλοίο απομακρύνεται από τον προβλήτα και ενώ είναι έρμαιο του ανέμου, προσπαθεί να δέσει.

Ο έλεγχος επανακτήθηκε και το καράβι στη συνέχεια έδεσε ξανά για να συνεχίσει την εκφόρτωση.

Πηγή: zarpanews.gr

