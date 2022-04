Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Μασονική στοά: Χειροπέδες στο δράστη της επίθεσης

Ένας 37χρονος συνελήφθη ως δράστης της επίθεσης με τσεκούρι στη μεταλλική είσοδο της μασονικής στοάς επί της οδού Φιλικής Εταιρείας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο 37χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται και να πυροβόλησε δύο φορές με καραμπίνα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων, ενώ ένα 24ωρο αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου, κοντά στο σπίτι του στη Νέα Μάδυτο, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

