Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: τουρίστρια έπεσε σε φαράγγι

Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό της τραυματισμένης γυναίκας.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών, όταν μία τουρίστρια έπεσε και χτύπησε σε φαράγγι της Κρήτης.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη αργά το πρωί της Τετάρτης, όταν η Γερμανίδα τουρίστρια βρισκόταν στο φαράγγι των Μύλων στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας της η άτυχη τουρίστρια γλίστρησε και έπεσε με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές με την πυροσβεστική να ενεργεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση της γυναίκας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής και οκτώ άνδρες που προσέγγισαν την περιοχή όπου βρισκόταν η Γερμανίδα και την μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο για την παραλαβή της από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ολοκληρώθηκε μεταφορά τραυματισμένης γυναίκας και η παράδοσή της στο ΕΚΑΒ στο φαράγγι των Μύλων στο Ρέθυμνο Κρήτης. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 20, 2022

Πηγή: cretapost.gr

