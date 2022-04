Ρεθύμνου

Τροχαίο - Ρέθυμνο: Ακρωτηριάστηκε 17χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η βόλτα με την μηχανή για δύο νέους 17 ετών το βράδυ της Παρασκευής (15.04.2022) στον Αδελιανό Κάμπο στο Ρέθυμνο είχε τραγική κατάληξη.

Η βόλτα με την μηχανή για δύο νέους 17 ετών το βράδυ της Παρασκευής (15.04.2022) στον Αδελιανό Κάμπο στο Ρέθυμνο είχε τραγική κατάληξη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τη σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 55χρονος Γερμανός, η μηχανή τους ανετράπη. Ο τραυματισμός ήταν βαρύτατος για τον συνεπιβάτη της μηχανής, ο οποίος μαζί με τον οδηγό, διεκομίσθησαν με ασθενοφορα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου

Εκεί δυστυχώς οι γιατροί αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν το πόδι του 17χρονου συνεπιβάτη από το γόνατο, ενώ λίγες ώρες ώρες αργότερα διεκομίσθη διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Χανίων όπου και νοσηλεύεται, καθώς φέρει κατάγματα στο κρανίο και σε άλλα μέρη του σώματος.

Ο οδηγός της μηχανής παραμένει νοσηλευόμενος στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου με κατάγματα.

Ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου συνελήφθη και με εντολή εισαγγελέα, αφέθη ελεύθερος. Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό τροχαίο.

πηγή: ekriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: Η απάντηση στον Δασκαλάκη, η κατάθεση του γιατρού και το τάμπλετ

Κορονοϊός - Σανγκάη: Ρεκόρ κρουσμάτων και νέα lockdown

Πάσχα - Μαγαζιά: Πως θα λειτουργήσουν την Μεγάλη Εβδομάδα