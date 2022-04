Κορινθία

Έπαθε ηλεκτροπληξία για μία... selfie! (εικόνες)

Πώς συνέβη το απίστευτο γεγονός στον Προαστιακό της Κορίνθου.

Παραλίγο τραγωδία για μία... selfie στον Προαστιακό της Κορίνθου, καθώς μία κοπέλα, τραυματίστηκε σοβαρά, από ηλεκτροπληξία, καθώς προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία.

Πιο συγκεκριμένα, παρά τις προειδοποιήσεις των φίλων της, η νεαρή ανέβηκε σε μηχάνημα του Προαστιακού και προσπάθησε να βγάλει selfie. Από απερισκεψία άγγιξε τα ηλεκτροφόρα καλώδια, με αποτέλεσμα να πάθει ηλεκτροπληξία.

Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ που την μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

