Ρουκετοπόλεμος στην Χίο: "Οχυρώνονται" σπίτια και εκκλησίες για το έθιμο

Επιστρέφει το έθιμο του ρουκετοπόλεμου στην Χίο και στο Βροντάδο καλύπτονται...

Σε ποσοστό 80% έχει φτάσει η κάλυψη των σπιτιών στη ζώνη διεξαγωγής του γνωστού ρουκετοπόλεμου στο Βροντάδο της Χίου, δηλαδή των σπιτιών που βρίσκονται κοντά στους στόχους των «αντιμαχόμενων» ενοριών του Αγίου Μάρκου και της Παναγιάς Ερυθιανής.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Ομηρούπολης, Σιδερή Ντομάτα, έχουν καλυφθεί με σύρματα οι δύο εκκλησίες και περίπου 50 σπίτια.

«Έχουν μείνει κάποια λίγα σπίτια ακόμα που θα τοποθετηθούν σύρματα την τελευταία στιγμή», ανέφερε ο κ. Ντομάτας, ο οποίος έκανε γνωστό ότι στις 07:30 το πρωί της Κυριακής του Πάσχα εθελοντές θα καθαρίσουν δημόσιους και αύλειους χώρους γύρω από τις δυο εκκλησίες ενώ υπάρχει και σχεδιασμός για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών, σε συνεργασία με τον εργολάβο που έχει αναλάβει την κάλυψη των οικιών.

Σημειώνεται ότι το γνωστό έθιμο του ρουλετοπόλεμου στο Βροντάδο θα γίνει με μικρό αριθμό ρουκετών, ενώ μειωμένος θα είναι και ο χρόνος διεξαγωγής του, καθώς θα γίνουν δοκιμαστικές ρίψεις γύρω στις 21:00 του Μεγάλου Σαββάτου, ενώ οι ρίψεις θα περιοριστούν από τις 23:00 έως τις 00:15.

