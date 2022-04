Ηράκλειο

Ηράκλειο: Ανήλικος οδηγός παρέσυρε 87χρονο

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν την μητέρα του 17χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στην περιοχή της Φορτέτσας στο Ηράκλειο, όταν ανήλικος οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά έναν ηλικιωμένο.

Ο ανήλικος οδηγός κάνοντας όπισθεν με το 4χ4 που οδηγούσε παρέσυρε για αρκετά μέτρα τον 87χρονο άνδρα.

Κάτοικοι της περιοχής έτρεξαν για να απεγκλωβίσουν τον άτυχο άνδρα από τις ρόδες του οχήματος, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το όχημα ανήκει στην θεία του νεαρού, στην οποία και βεβαιώθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ για παραχώρηση του οχήματος σε ανήλικο.

Πηγή: Cretapost.gr

