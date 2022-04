Κέρκυρα

Μπότηδες - Κέρκυρα: Χιλιάδες κόσμου παρακολούθησαν το έθιμο (βίντεο)

Με χιλιάδες επισκέπτες και ντόπιους να έχουν κατακλύσει την πλατεία και τα καντούνια στην Κέρκυρα πραγματοποιήθηκε στις 11:00 το πρωί το παραδοσιακό έθιμο του νησιού, η πρώτη Ανάσταση.

Το σύνθημα έδωσαν οι καμπάνες των εκκλησιών της πόλης. Χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν φέτος στην Κέρκυρα για να παρακολουθήσουν το έθιμο των μπότηδων.

Ακριβώς στις 11 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, με την πρώτη Ανάσταση, εκατοντάδες κανάτες κάθε μεγέθους έπεσαν από τα μπαλκόνια των κτηρίων στο Λιστόν, με τους παρευρισκόμενους να ζητωκραυγάζουν σε κάθε σπάσιμο.

Οι Κερκυραίοι από τα στολισμένα παράθυρα και μπαλκόνια των σπιτιών, έριξαν στους δρόμους πήλινα δοχεία, στάμνες, πολλές γεμάτες με νερό, για να ξορκίσουν το κακό. Πρόκειται για ένα έθιμο που έρχεται από το βάθος του χρόνου και στηρίζεται στο χωρίο του Ευαγγελίου «..ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέως...».

Αμέσως μετά το έθιμο, οι φιλαρμονικές με χαρούμενα εμβατήρια δίνουν στους δρόμους της πόλης τον πρώτο αναστάσιμο ρυθμό.

Τα μεσάνυχτα, ο μητροπολίτης Νεκτάριος θα τελέσει την αναστάσιμη ακολουθία στην κεντρική πλατεία της Κέρκυρας και όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, αμέσως μετά με το «Χριστός Ανέστη» η ατμόσφαιρα θα γίνει «εκρηκτική» και φαντασμαγορική από τα πυροτεχνήματα.

