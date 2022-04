Φθιώτιδα

Λαμία: πλημμύρισε γάλα ο δρόμος μετά από ανατροπή βυτίου! (εικόνες)

Πώς συνέβη το ατύχημα με την ανατροπή του βυτίου που κουβαλούσε γάλα έξω από τη Λαμία.

Τροχαίο ατύχημα συνέβη στις 12:30΄ το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα στις στροφές του Μπράλου, λίγο έξω από τη Λαμία.

Πιο συγκεκριμένα, ο οδηγός του βυτιοφόρου, που ανήκει σε εταιρεία περισυλλογής γάλατος, είχε ξεκινήσει από τον Πύργο Ηλείας και είχε κατεύθυνση προς Λαμία, όταν έχασε τον έλεχγο του οχήματος με αποτέλεσμα την ανατροπή του.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο δρόμος πλημμύρισε με 17 τόνους γάλατος που χύθηκαν.

Διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν να βοηθήσουν τον άτυχο οδηγό και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία μέχρι να φτάσει η τροχαία, αφού υπήρχε σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος με το αναποδογυρισμένο όχημα πάνω στην στροφή.

Πηγή: lamiareport.gr

