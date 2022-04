Αιτωλοακαρνανία

Λαμία: Τροχαίο με υπαλλήλους του δήμου (εικόνες)

Ακόμα ένα τροχαίο στη Λαμία, με δύο γυναίκες να μεταφέρονται τραυματισμένες σε νοσοκομείο. Πώς ακριβώς σημειώθηκε η σύγκρουση

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δύο γυναικών, εργαζόμενες στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», σημειώθηκε γύρω στις 11:30 το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας στην εθνική οδό Λαμίας – Καρπενησίου, στο ΣΣ Λειανοκλαδίου.

Το αυτοκίνητο του Δήμου Λαμιέων κινούνταν κανονικά στο δρόμο με κατεύθυνση προς Λαμία, όταν επαγγελματικό βανάκι βγήκε κάθετα στο οδόστρωμα. Παρά την προσπάθεια του οδηγού του πρώτου οχήματος να αποφύγει τη σύγκρουση αυτό δεν κατέστη δυνατό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο γυναικών που επέβαιναν επίσης σε αυτό.

Σύμφωνα με το στο σημείο έφτασε γρήγορα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε σε καλή κατάσταση τις δύο γυναίκες τις οποίες και μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για εξετάσεις. Οι οδηγοί των οχημάτων δεν τραυματίστηκαν.

