Σεισμός στην Κρήτη

Σεισμός σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος βρίσκεται στα 18,1 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός στο Ηράκλειο καταγράφηκε 15? λεπτά πριν τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα (24.04.2022). Είναι της τάξης των 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έχει επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 35 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Στα 18,1 χλμ. εντοπίστηκε το εστιακό βάθος.

