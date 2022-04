Ημαθία

Ημαθία: Πέθανε ο πατέρας της 15χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπέκυψε στα βαριά του τραύματα ο πατέρας της κοπέλας που χάθηκε σε τροχαίο πριν από λίγε μέρες.

Μία εβδομάδα μετά την κόρη του που σκοτώθηκε σε τροχαίο ο 67χρονος οδηγός του οχήματος που είχε εμπλακεί σε τροχαίο πριν από μία εβδομάδα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 15 Απριλίου στην Κουλούρα και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της 15χρονης Χριστίνας.

Το Μεγάλο Σάββατο, μία εβδομάδα μετά την κόρη του, υπέκυψε στα τραύματά του και ο 67χρονος Λευτέρης Χειμωνόπουλος.

Η κηδεία του έγινε νωρίς το μεσημέρι στα Ασώματα Βέροιας, στο ίδιο κοιμητήριο όπου είχε ταφεί και η κόρη του μία εβδομάδα νωρίτερα.

Πηγή: veriotis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λασίθι: 8χρονο αγόρι έπεσε από ύψος

Η Πισπιρίγκου, η “διάψευση” για Μαλένα - Ίριδα και οι φωτογραφίες… πειστήρια

Ηπατίτιδα σε παιδιά: ένας θάνατος και αύξηση κρουσμάτων στον κόσμο