Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή στη Μεσαρά

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε την Δευτέρα του Πάσχα στη Μεσαρά με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρχές.

Για μία ακόμα φορά οι κάτοικοι της περιοχής Πλατιά Περάματος του δήμου Φαιστού έγιναν μάρτυρες μίας συμπλοκής που σημειώθηκε μεταξύ Πακιστανών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρέα αρκετών ανδρών άρχισε να καυγαδίζει έντονα και κάποια στιγμή τα αίματα… άναψαν με αποτέλεσμα ο καυγάς να μετατραπεί σε ξυλοδαρμό.

Στο σημείο κλήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν δύο τουλάχιστον άτομα και τα μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, άνδρες της αστυνομίας βρέθηκαν στο σημείο και ξεκίνησαν τις έρευνες για την διαλεύκανση της υπόθεσης και τη σύλληψη των υπαίτιων.

