Πάτρα: Προσκύνησε, έψαλλε το “Χριστός Ανέστη” και πέθανε

Άφωνοι έμειναν οι εργαζόμενοι του Άσυλου Ανιάτων με αυτό που είδαν να διαδραματίζεται μπροστά τους.

Μία απίστευτη ιστορία εκτυλίχθηκε στο Άσυλο Ανιάτων Πάτρας, την Κυριακή του Πάσχα.

Ιερέας πήγε στο χώρο για την αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, το πρωί της Κυριακής του Πάσχα.

Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας, ο ιερέας επισκέφτηκε τα δωμάτια των τροφίμων, ψέλνοντας μαζί τους του «Χριστός Ανέστη».

Σε ένα από τα δωμάτια, ο ιερέας πλησίασε μία ηλικιωμένη, της έδωσε την εικόνα της Αναστάσεως να την προσκυνήσει και μόλις γύρισε την πλάτη του να φύγει, η γυναίκα ξεψύχησε.

Τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι άνθρωποι του Ασύλου δήλωσαν συγκλονισμένοι από το περιστατικό.

Η γυναίκα είχε κοινωνήσει τη Μεγάλη Εβδομάδα.

