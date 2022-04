Τρίκαλα

Τρίκαλα - φωτιά σε στάβλο: κάηκαν δεκάδες ζώα

Το ποιμνιοστάσιο καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά που ξέσπασε.

Μία μεγάλη καταστροφή συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα, για κτηνοτρόφο στον Παλαιόπυργο Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στην κτηνοτροφική μονάδα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστράφηκαν ολοσχερώς και κάηκαν περισσότερο από 50 ζώα.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και ο εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ντίνος Μπάρδας συμβάλλοντας στην όλη προσπάθεια.

Πηγή: trikalavoice.gr

