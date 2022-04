Κυκλάδες

Μύκονος: Καταγγελία εργαζόμενης ότι κοιμόταν σε αυτοκίνητο αντί για σπηλιά με ποντίκια (βίντεο)

Απάνθρωπες συνθήκες καταγγέλλει εποχιακή εργαζόμενη στον κλάδο του Τουρισμού ότι βίωνε στο νησί των «Ανέμων».

Σοκαριστική είναι η καταγγελία που έκανε εργαζόμενη στον κλάδο του Τουρισμού, η οποία τις δύο προηγούμενες σεζόν δούλευε στη Μύκονο.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στο mykonoslivetv, αναγκάστηκε για τρεις ολόκληρους μήνες να κοιμάται στο αυτοκίνητο, καθώς το κατάλυμα που της παραχώρησε η επιχείρηση που εργαζόταν ήταν χωμένο σε σπηλιά (!!) γεμάτο υγρασία, με έπιπλα φαγωμένα από τα ποντίκια, ενώ οι συγκάτοικοί της ήταν όλοι άντρες.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, η εργαζόμενη αναγκαζόταν να κάνει μπάνιο στις ντουζιέρες της παραλίας και πολλές φορές κοιμόταν στις ξαπλώστρες!

