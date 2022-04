Λάρισα

Λάρισα: Θρίλερ με θάνατο 27χρονης μέσα στο σπίτι της

Δάκρυα στη Λάρισα για την νέα κοπέλα που χάθηκε πρόωρα. Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει "φως" στα αίτια θανάτου.



Θλίψη στη Λάρισα για την 27χρονη Κωνσταντίνα που κατέρρευσε και πέθανε στο σπίτι της, από τη μια στιγμή στην άλλη.

Η 27χρονη πέθανε στο σπίτι της, στην Αγιά, το πρωί της Πέμπτης 28 Απριλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα ενώ βρίσκονταν στο σπίτι της γύρω στις 09:15 κατέρρευσε. Αμέσως μεταφέρθηκε από τους οικείους της χωρίς τις αισθήσεις της στο Κέντρο Υγείας Αγιάς, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, δυστυχώς εξέπνευσε.

Από τις Αρχές φαίνεται να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να ρίξει η νεκροψία που θα διενεργηθεί από ιατροδικαστή.

Άνθρωποι που τη γνώριζαν μιλούν στο onlarissa.gr, για ένα ευγενικό και κοινωνικό κορίτσι, ενώ ειρωνεία της τύχης, πριν από μερικά χρόνια είχε χάσει τον πατέρα της.

