Χανιά: Οδηγός μηχανής έπεσε σε χαντάκι 6 μέτρων

Δύσκολη επιχείρηση στήθηκε από πυροσβέστες για την ανάσυρση του οδηγού.

Ένα από τα πλέον ασυνήθιστα τροχαία ατυχήματα συνέβη μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην λεωφόρο Σούδας στα Χανιά.

Οδηγός μοτοσικλέτας, περίπου 30 ετών, στην διασταύρωση του ΜΑΙΧ, από άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχό της με αποτέλεσμα να εκτραπεί και να εκσφενδονιστεί μέσα στο παρακείμενο τσιμεντένιο χαντάκι βάθους έξι μέτρων.

Στο σημείο του ατυχήματος μετέβησαν με δύο οχήματα πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι σε μιαν ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση κατάφεραν και ανέσυραν από την κοίτη τον τραυματισμένο άντρα, έχοντας τις αισθήσεις του.

Τραυματισμένος ανασύρθηκε και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ άνδρας, έπειτα από εκτροπή του δικύκλου του και πτώση του σε χαντάκι στη Σούδα Χανίων. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 5, 2022

Στην συνέχεια τον παρέλαβαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Χανίων.

Τις συνθήκες του τροχαίου ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές.

