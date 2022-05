Χανιά

Χανιά: εγκληματική ενέργεια ο θάνατος αστέγου

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με τη σορό του άνδρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένη σε σπίτι στα Χανιά.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην οδό Κύπρου στα Χανιά.

Από τη φωτιά που ξέσπασε, ένας άστεγος άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος. Από τη συνεχιζόμενη έρευνα και προανάκριση, διαπιστώθηκε πρόκειται για 53χρονο Έλληνα.

Από τη διενέργεια αυτοψίας στο χώρο όπου κατασβέστηκε η πυρκαγιά, από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε σκοπίμως με χρήση εύφλεκτων υλικών.

Η ιατροδικαστική εξέταση (νεκροψία-νεκροτομή), έδειξαν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας, καθόσον η σορός έφερε κακώσεις στο κεφάλι και στον λαιμό.

Το συγκεντρωθέν προανακριτικό υλικό διαβιβάστηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων λόγω αρμοδιότητας, η οποία συνεχίζει την προανάκριση για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

