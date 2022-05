Αργολίδα

Τροχαίο με άλογο: Κέρδισε τη μάχη ο 17χρονος

Αισιοδοξία για τον 17χρονο που είχε διασηλωνωθεί μετά από τροχαίο στη Ναυπακτία.

Νικητής βγήκε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ο 17χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που είχε στο Κρυονέρι Ναυπακτίας όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε είχε χτυπήσει πάνω σε άλογο.

Ο ανήλικος οδηγός πήρε σήμερα εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων σήμερα.

Το ατύχημα είχε γίνει τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής.

Ο 17χρονος είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης του το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου διακομίσθηκε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Λίγες μέρες αργότερα βγήκε από τη ΜΕΘ και νοσηλευόταν στην Χειρουργική Κλινική.

