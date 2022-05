Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Με βαριοπούλες κατέστρεψαν το “Στέκι Βιολογικού” (εικόνες)

Εικόνες ντροπής μετά την καστροφή στο κτίριο του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ. Σε μήνυση κατά αγνώστων προχωρά η διοίκηση του ιδρύματος.

Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσαν στη διάρκεια της νύχτας άγνωστοι στο κτίριο του Τμήματος Βιολογίας, στον χώρο στον οποίο τη Μεγάλη Εβδομάδα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των εργασιών κατασκευής βιβλιοθήκης, εκεί όπου στεγαζόταν για 34 χρόνια η αποκαλούμενη κατάληψη «Στέκι στο Βιολογικό».

Κρατώντας βαριοπούλες δεκάδες άτομα κινήθηκαν μαζικά προς τον χώρο και άρχισαν να γκρεμίζουν τους τοίχους. Η υπηρεσία φύλαξης ενημέρωσε τις πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος, καθώς και την αστυνομία για την οργανωμένη επίθεση των αγνώστων, που ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

«Υπάρχει σημαντική καταστροφή σε δημόσια περιουσία και δρομολογούνται οι προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες. Το έργο αυτό, η δημιουργία μιας μεγάλης βιβλιοθήκης που θα εξυπηρετεί χιλιάδες φοιτητές και ερευνητές, χρηματοδοτείται από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια, έχει παραδοτέα όρια και χρονοδιαγράμματα. Το δημόσιο πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται από τον Έλληνα φορολογούμενο, για να έχουν την εκπαίδευση που αξίζουν τα παιδιά του, για να στηρίζει η χώρα την πρόοδο της στους αποφοίτους μας. Απέναντι στον φορολογούμενο, την πατρίδα μας και κυρίως απέναντι στα παιδιά μας που έχουν εμπιστευτεί το μέλλον τους σε μας, λογοδοτούμε όσοι υπηρετούμε το ΑΠΘ, από κάθε θέση ευθύνης. Όλοι εμείς έχουμε υποχρέωση να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα αν ανήκουμε στην πλευρά της δημοκρατικής νομιμότητας απέναντι στην τρομοκρατία της κουκούλας. Η βιβλιοθήκη θα γίνει και έχω εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου ότι καμία αξιόποινη πράξη δεν θα μείνει ατιμώρητη», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

