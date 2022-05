Λάρισα

Λάρισα - Τρόχαιο: Αυτοκίνητο έκανε όπισθεν και παρέσυρε παιδί

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση παιδιού. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Λάρισα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός ενός αυτοκίνητου στη συνοικία της Τούμπας χτύπησε και παρέσυρε μία 14χρονη την ώρα που έκανε όπισθεν, καθώς δεν πρόσεξε ότι βρισκόταν από πίσω του.

Αμέσως υπήρξε κινητοποίηση από τους περίοικους που είδανε το συμβάν, ενημερώνοντας το ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου έσπευσε στο σημείο, παραλαμβάνοντας και μεταφέροντας την 14χρονη στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας με χτύπημα στο πόδι.

