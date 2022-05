Καβάλα

Γυναικοκτονία – Καβάλα: Το τελευταίο αντίο και οι αναρτήσεις της φαρμακοποιού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος στην κηδεία της 43χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της. Οι αναρτήσεις της λίγες μέρες πριν τη γυναικοκτονία.

Του Βαγέλλη Κοκολάκου

Συγγενείς και φίλοι της Αΐντα Παπαδόπουλου προσπαθούν να ξεπεράσουν το σοκ, ενώ τη συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία.

Η εξοδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στους Αμυγδαλαιώνες Καβάλας, τον τόπο όπου ζούσε η 43χρονη με την οικογένειά της. Ένα χωριό που αγάπησε και την αγαπούσε.

«Κοντά στο Θεό ήταν αυτή η κοπέλα. Τι χαρακτήρας. Καλή, ήρεμη, όμορφη. Βοηθούσε παντού. Για μας ήταν μια Αγία κοπέλα», λένε στον ΑΝΤ1.

Κάποιοι από αυτούς ξεσπούν για μια ακόμη γυναικοκτονία - είναι άδικο, λένε.

Ένας από τους συγγενείς της, δηλώνει «Μόδα έγινε. Είναι η Πέμπτη, έκτη; Όποιος σηκώνει καθαρίζει την γυναίκα του. Τι είναι αυτό; αδικία που είναι ο νόμος μας... Ζηλεύω σκοτώνω. Άμα ζηλεύεις χώρισε!»

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 43χρονης κάνει λόγο για «προμελετημένο και απάνθρωπο εγκληματικό σχέδιο του 55χρονου», ενώ ο 55χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας.

Την ίδια ώρα, έρχεται στο φως η τελευταία ανάρτηση της άτυχης γυναίκας στο Instagram.

«Ποτέ μην μετανιώνεις κάτι, γιατί κάποτε ήταν αυτό που ήθελες πραγματικά», είχε γράψει δέκα ημέρες πριν χάσει τη ζωή της από τα χέρια του ίδιου της του συζύγου.

Η δουλειά της ήταν στο φαρμακείο η αγάπη της όμως ήταν οι τέχνες. Γι’ αυτό άλλωστε είχε στήσει ένα μικρό εργαστήριο πίσω από το κατάστημα που διατηρούσε στις Πηγές Καβάλας. Εκφραζόταν μέσα από τις εικόνες που δημιουργούσε και όπως φαίνεται από τα μηνύματα που τις συνόδευαν τον τελευταίο καιρό έδειχνε κάτι να την προβληματίζει.

«Λατρεύω την ηρεμία... Έμαθα να αποφεύγω δύσκολους ανθρώπους. Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από το να ζεις ήσυχα!», είχε γράψει σε άλλη της ανάρτηση.

«Στη ζωή δεν απαιτείς... Διεκδικείς.

Δεν περιμένεις... Προσπαθείς...

Δεν φοβάσαι... Νικάς...

Δεν ζητάς... Προσφέρεις...

Δεν μισείς... Αγαπάς...», έγραφε σε μία άλλη.

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης: Νίκη πρωτιάς για τους Κρητικούς

Σουφλί: Μαθήτρια βραβεύεται για την αντιπολεμική ζωγραφιά της

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα με τέσσερα οχήματα