Πάργα: 20χρονη κατήγγειλε 43χρονο για βιασμό σε τουαλέτες μπαρ

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 20χρονη τη νύχτα της Πέμπτης διασκέδαζε με τις φίλες της στο μπαρ και, κάποια στιγμή, σηκώθηκε για να πάει στις τουαλέτες του καταστήματος.

Με προσοχή ερευνούν οι αστυνομικοί του τοπικού τμήματος την καταγγέλθηκε μιας νεαρής τουρίστρια που βρίσκεται για διακοπές στην Πάργα, ότι ένας 43χρονος τον οποίο γνώρισε κατά την διάρκεια μιας βραδινής εξόδου με την παρέα της την ακολούθησε στην τουαλέτα ενός μπαρ όπου την βίασε.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 20χρονη από την Βρετανία, τη νύχτα της Πέμπτης διασκέδαζε με τις φίλες της στο μπαρ και, κάποια στιγμή, σηκώθηκε για να πάει στις τουαλέτες του καταστήματος. Όμως, ο 43χρονος την ακολούθησε και της επιτέθηκε κάνοντάς της χειρονομίες που εμπίπτουν στο νόμο περί βιασμού και προσέβαλλαν την γενετήσια αξιοπρέπεια της.

Το περίεργο είναι ότι η νεαρή Βρετανίδα πήγε το πρωί της Παρασκευής στην Αστυνομία για να υποβάλλει την καταγγελία και εξετάζεται για ποιο λόγο καθυστέρησε.

Παράλληλα, διατάχθηκε η εξέτασή της από ιατροδικαστή. Στο μεταξύ, ο 43χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πρέβεζας, στον οποίο αρνήθηκε την κατηγορία και υπέβαλε μήνυση για ψευδή καταμήνυση σε βάρος της 20χρονης, που επίσης συνελήφθη. Και οι δυο θα απολογηθούν στον ανακριτή την Τρίτη.

πηγή: pelop.gr

