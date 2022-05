Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: έριξε καυστικό υγρό στα μάτια της γειτόνισσας

Αναπάντεχη τροπή πήγε ο τσακωμός δύο γειτόνων, σε χωριό του νησιού, με την γυναίκα να αντιμετωπίζει πλέον πρόβλημα όρασης.

Κινδύνευσε να χάσει την όρασή της μια γυναίκα που διαπληκτίστηκε έντονα με έναν γείτονά της και εκείνος έριξε στο πρόσωπό της ένα καυστικό ψυκτικό υγρό, που χρησιμοποιείται στα κλιματιστικά μηχανήματα, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή ζημιά στο ένα της μάτι!

Το ανατριχιαστικό περιστατικό συνέβη την Παρασκευή σε ένα χωριό της Ζακύνθου, όπου κατοικούν δράστης και θύμα οι οποίοι έχουν πολυετή διαμάχη. Ξαφνικά, πάνω στον καυγά τους, ο άνδρας άρπαξε το μπουκάλι με το επικίνδυνο υγρό και ψέκασε τη γειτόνισσά του, που δεν πρόλαβε να καλυφθεί.

Η γυναίκα κατέφυγε στο νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια και στη συνέχεια κατήγγειλε τον γείτονά της, ο οποίος συνελήφθη από άνδρες της Ασφάλειας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ζακύνθου με την κατηγορία της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

