Ενδοοικογενειακή βία: σπίτι - κολαστήριο για τέσσερα αδέρφια στο Ηράκλειο

Τα όσα περιγράφουν ότι έζησαν κοντά στη μητέρα τους στο σπίτι του εραστή της, σε χωριό του Ηρακλείου, τέσσερα ανήλικα κορίτσια, είναι γροθιά στο στομάχι.





Στο γράμμα της μεγαλύτερης κόρης προς την παιδοψυχίατρο αποτυπώνεται το δράμα των τεσσάρων αδερφών για την κακοποίηση που υπέστησαν επί μήνες σε αυτό το σπίτι - κολαστήριο, με ξύλο και εξευτελισμούς.

Αποτυπώνεται όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, και η απογοήτευση της ανήλικης: γιατί η «μαμά» (βάζει τη λέξη σε εισαγωγικά) δεν αντέδρασε και δεν τις προστάτευσε.

Τα παιδιά, τουλάχιστον τα δύο μεγαλύτερα κορίτσια, μιλούν για ξυλοδαρμούς με σφαλιάρες στο πρόσωπο και ματωμένες μύτες. Αναφέρουν ότι ο 59χρονος τις εξανάγκαζε να τις πλένει γυμνές μπροστά σε δύο φίλους του αλλά και ενώπιον της μητέρας τους.

Τις κλείδωνε για τιμωρία σε ένα δωμάτιο, χωρίς νερό και φαγητό, με ένα δοχείο για να κάνουν την ανάγκη τους, τις τρομοκρατούσε για να παριστάνουν τις χαρούμενες. Εναπόθετε κόπρανα σε πιάτο και απειλούσε να τα ταΐσει στη μικρότερη.

Ασύλληπτες καταστάσεις που δεν άφησαν περιθώριο στο δικαστήριο. Οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες και εμφανίζονται να μην κατανοούν τα όσα αποδίδονται σε βάρος τους. Το δικαστήριο ωστόσο ήταν αμείλικτο. Και οι δύο καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 7,5 και 8,5 ετών αντίστοιχα και οδηγήθηκαν στη φυλακή.

