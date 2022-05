Μαγνησία

Βόλος: Θρίλερ με πτώμα άνδρα στη θάλασσα

Το περισυνέλεξε σκάφος του Λιμεναρχείου και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Ένα πτώμα άνδρα αντιλήφθηκε Βολιώτης που περπατούσε λίγο πριν τις 10 σήμερα το πρωί στην περιοχή του Αναύρου, κάτω από το Ξενία και προς τον Ίσαλο. Αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία και το Λιμεναρχείο, ενώ κάλεσε και τον αντιπρόεδρο της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Βόλου κ. Βασίλη Ηλιόπουλο.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για άνδρα άνω των 60-65 ετών, με τα ρούχα του, φαίνεται πως δεν είχε χτυπήματα, ενώ δεν υπήρχε κάποιο έγγραφο με τα στοιχεία του.

Στο Λιμεναρχείο σήμανε συναγερμός, άμεσα στο σημείο πήγαν λιμενικοί από ξηράς και σκάφος, ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν κοντά στην ακτή σε θέση μπρούμυτα φορώντας τα ρούχα του και η σορός περισυνελέγη από το σκάφος, και η σορός βγήκε στην ακτή Ξενία.

Εκεί περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη σορό του άτυχου άνδρα στο Νοσοκομείο. Προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Βόλου.

