Ηράκλειο

Ηράκλειο: Αθώος ο γιατρός που κατηγορούνταν για βιασμό του γιου της πρώην συζύγου του

Οι δικηγόροι υπεράσπισης του κατηγορουμένου δήλωσαν ικανοποίηση από την απόφαση, ενώ δίπλα στον γιατρό βρίσκονταν τα μέλη της οικογένειας του.

Αθώος κατά πλειοψηφία κρίθηκε από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Ηρακλείου, ο 42χρονος, σήμερα, γιατρός, που κατηγορούνταν για το βιασμό του ανήλικου γιου τής πρώην συζύγου του και πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθειρξης.

Δυο εκ των ενόρκων δέχθηκαν ότι τέλεσε ασελγείς πράξεις σε βάρος του ανήλικου, πλην όμως το δικαστήριο κατά πλειοψηφία τον κήρυξε αθώο, κάτι που είχε προτείνει στην προηγούμενη συνεδρίαση και ο εισαγγελέας εφετών.

πηγή φώτο: cretalive.gr

