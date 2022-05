Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εξαπάτηση ηλικιωμένης με πρόσχημα τροχαίο

Μεγάλο χρηματικό ποσό κατάφερε να αποσπάσει μία γυναίκα από ηλικιωμένη.

Το ποσό των 11.300 ευρώ απέσπασε 39χρονη από ηλικιωμένη, σε περιοχή του δήμου Βόλβης στη Θεσσαλονίκη, με το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος συγγενικού προσώπου του θύματος.

Η 39χρονη συνελήφθη, και από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι προσπάθησε, μαζί με συνεργούς της, να αποσπάσει χρήματα σε άλλες τρεις περιπτώσεις, όλες στην ίδια περιοχή.

Κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, το χρηματικό ποσό των 220 ευρώ και ιδιόχειρες σημειώσεις με στοιχεία θυμάτων. Σε έρευνα στο σπίτι της 39χρονης στο Φίλυρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, 250 ναρκωτικά δισκία για τα οποία δεν υπήρχε ιατρική συνταγή, το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ και 2 άδειοι κάλυκες από πυροβόλο όπλο.

