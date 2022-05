Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Κοτέτσι έκρυβε οπλοστάσιο (εικόνες)

Ολόκληρο οπλοστάσιο ήταν κρυμμένο μέσα σε κοτέτσι στο Ρέθυμνο. Τα ευρήματα των Αρχών.

Όπλα είχαν κρύψει μέσα σε κοτέτσι, σε χωριό του Αμαρίου, στο Ρέθυμνο, δύο άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν, μαζί με συγγενείς τους.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα όπλα σε έρευνα που ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της ίδιας μέρας.

Μετά από πληροφορίες που είχαν λάβει, ανακάλυψαν στο κοτέτσι και σε σπίτια τέσσερα πιστόλια, πολεμικό τυφέκιο, τρεις χειροβομβίδες, δύο κυνηγετικά όπλα καθώς και πλήθος φυσιγγίων (πάνω από 700) τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών τόσο σε κοτέτσι όσο και σε σπίτια.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άνδρες 64 και 30 ετών, στενά συγγενικά πρόσωπα.

Στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας επιστρατεύτηκε ακόμα και κλειδαράς για να ανοίξουν χώροι, συμμετείχαν αστυνομικοί από το ΤΑΕ Ρεθύμνου, την Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου αλλά και αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου.

