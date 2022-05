Ρεθύμνου

Κρήτη - μπαλωθιές: Από το γλέντι στο κρατητήριο

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον ιδιοκτήτη του σπιτιού γιατί αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιος από τους καλεσμένους του πυροβολούσε στον αέρα

Στην σύλληψη ενός 47χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης το πρωί της Κυριακής 15 Μάϊου 2022 στον Γάλλο στο Ρέθυμνο με κατηγορίες για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων

Ειδικότερα το πρωί της Κυριακής κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε σπίτι έπεσαν περίπου 10 πυροβολισμοί

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του σπιτιού καθώς ο 47χρονος δεν ήθελε να αποκαλύψει ποιος από τους καλεσμένους έριξε τις μπαλωθιές.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων καθώς υπόθαλψη εγκληματία. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνης.

