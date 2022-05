Ξάνθη

Ξάνθη - Bullying: Ανήλικη καταγγέλλει συμμαθητή της για λεκτική και σωματική βία (βίντεο)

Σοκάρει η περιγραφή της μητέρας της στον ΑΝΤ1, για το όσα βίωσε το παιδί της από συμμαθητής της.



Του Γιώργου Γρηγοριάδη

Θύμα λεκτικής και σωματικής βίας καταγγέλλει ότι έπεσε, μία ανήλικη από συμμαθητή της σε Γυμνάσιο της Ξάνθης. Μάλιστα η μητέρα της, που μίλησε στον ΑΝΤ1, κινήθηκε νομικά κατά του συγκεκριμένου παιδιού, αλλά και κατά της διεύθυνσης του σχολείου.

Όταν η 14χρονη άλλαξε συμπεριφορά κι έδειχνε συνεχώς προβληματισμένη, οι γονείς της άρχισαν να ανησυχούν.

«Ερχόταν από το σχολείο πάρα πολύ σκεφτική και πολύ αγχώδης. Να φανταστείτε πριν αποκαλύψω αυτό που γινόταν το παιδί όταν το σήκωνα να πάει σχολείο, έκανε εμετό», περιέγραψε η μητέρα της.

Η ανήλικη έσπασε τη σιωπή της και όπως αποκαλύπτει η μητέρα της στον ΑΝΤ1, ένας συμμαθητής της είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος της. Της ασκούσε λεκτική και σωματική βία όπως υποστηρίζει.

«Μπροστά σε όλους το παιδί το αποκαλούσε πόρνη, λεσβία, γυαλάκια, πελεκάνε κι ότι «κοσμητικό» επίθετο υπήρχε, υπάρχει το έλεγε στην κόρη μου και τη χτύπησε μία φορά έξω από το σχολείο στα γεννητικά της όργανα με την μπότα του και στα στήθη της, προφανώς για να μη μιλήσει το παιδί, να φοβηθεί και να μη μιλήσει», υποστηρίζει η μητέρα της ανήλικης.

Μέχρι και προσβλητικά μηνύματα με άσεμνες χειρονομίες της έστελνε σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, όπως αυτό που διαπίστωσε η μητέρα της, συνέχιζε να την προσβάλει παρά του ότι του ζητούσε να σταματήσει.

«Αν ξανασχοληθείς εσύ και οι φίλοι σου μαζί μου τότε θα τα μάθουν όλα οι καθηγητές, οι γονείς σας γιατί ξέρω και τα τηλέφωνά σας και μετά η αστυνομία», έγραφε στο μήνυμα της προς τον συμμαθητής της η 14χρονη.

«Εγώ τότε κατάλαβα γιατί το παιδί μου είχε και τάσεις αυτοκτονίας, δηλαδή καθότανε και ζωγράφιζε ένα παιδί να πέφτει από το μπαλκόνι ή ένα κρεμασμένο παιδί, τα οποία με είχαν σοκάρει πάρα πολύ και πήγα και σε παιδοψυχολόγο μετά μίλησα, και τα οποία τα τσαλάκωνε τα χαρτιά, τα έριχνε στο καλάθι και εγώ πήγαινα τα έπαιρνα για να δω τι τρέχει», περιγράφει η μητέρα της.

Η οικογένεια της ανήλικης έχει κινηθεί νομικά σε βάρος του παιδιού με την ανάρμοστη συμπεριφορά, του πατέρα του, αλλά και της διευθύντριας του σχολείου για παράβαση καθηκόντων και ψευδορκία καθώς φέρεται να υποστηρίζει πως τα περιστατικά δεν γίνονταν μέσα στο σχολείο. Έχει καταθέσει και όλα τα στοιχεία που έχει στις Αρχές.

Η διεύθυνση του σχολείου αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα αναμένοντας την απόφαση της Δικαιοσύνης.

