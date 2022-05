Εύβοια

Κακοκαιρία - Εύβοια: Αγνοείται 35χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στις Αρχές. Ο άνδρας επικοινωνησε με τις Αρχές και δήλωσε ότι έχει χαθεί στο δάσος. Αμέσως μετά χάθηκε η επικοινωνία.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άνδρα στην περιοχή Λειρί στην Δίρφυ Ευβοίας, που αγνοείται από χθες μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που χτύπησε και την Εύβοια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, περιπατητής έχασε τον προσανατολισμό του στην προσπάθειά του να φτάσει στο καταφύγιο στην Δίρφυ κι επικοινώνησε με την πυροσβεστική για να τον εντοπίσουν.

Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις που βρήκαν το όχημά του 35χρονου και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το καταφύγιο αλλά δεν έχουν μπορέσει ακόμη να εντοπίσουν τον ίδιο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 16 πυροσβέστες με 9 οχήματα, η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας-Διάσωσης (ΟΟΕΔ) της 7ης ΕΜΑΚ, ενώ συνδρομή παρέχουν ο ορειβατικός σύλλογος Χαλκίδας, η ελληνική ομάδα διάσωσης, εθελοντές και η ΕΛΑΣ.